В Госдуме предложили лишать прав за незаконную установку на авто знака «Инвалид»
Штрафы до 10 тысяч рублей и лишение прав могут ввести для водителей в случае неоднократной установки на автомобиль знака «Инвалид» без разрешения, соответствующий законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Об этом пишет ТАСС.
Сейчас за установку на авто устройств для подачи специальных световых либо звуковых сигналов (кроме охранной сигнализации), опознавательного фонаря легкового такси или знака «Инвалид» без соответствующего разрешения предусмотрен штраф в 5 тысяч рублей для граждан, 20 тысяч — для ответственных за эксплуатацию транспорта должностных лиц, 500 тысяч — для юрлиц. Разработанный законопроект предлагает ввести увеличенные штрафы за повторную незаконную установку знака «Инвалид»: 10 тысяч рублей для граждан, 40 тысяч — для должностных лиц, 1 млн — для организаций. Также предлагается лишать автомобилистов прав на 1-3 месяца, пишет Ura.ru.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, в последнее время растет число водителей, незаконно использующих опознавательный знак «для возможности бесплатно парковаться в зонах платных городских парковок». Это не позволяет инвалидам получать беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженерной, транспортной инфраструктур. Принятие законопроекта позволит создать условия для обеспечения такого доступа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru