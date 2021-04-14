В Госдуме предложили давать дополнительные оплачиваемые отпуска молодым отцам
Депутат Государственной думы Иван Сухарев выступил с предложением предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск отцам по случаю рождения ребенка. Парламентарий направил соответствующее обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.
«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в письме депутата.
Как сообщает RT, Сухарев отметил, что рождение ребенка — это большая нагрузка, и в первые дни после родов матери и малышу необходима поддержка близких, в первую очередь, отца.
Кроме того, парламентарий подчеркнул, что пополнение в семье сопровождается «колоссальными финансовыми затратами», сообщает Ura.ru.
Согласно действующему законодательству, ставшие отцами россияне могут взять кратковременный отпуск, не оплачиваемый работодателем, отмечает РЕН ТВ.
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