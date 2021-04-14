В Госдуме предложили давать дополнительные оплачиваемые отпуска молодым отцам

Депутат Государственной думы Иван Сухарев выступил с предложением предоставить дополнительный оплачиваемый отпуск отцам по случаю рождения ребенка. Парламентарий направил соответствующее обращение министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления оплачиваемого отпуска для работников (отцов) сроком до пяти календарных дней», — говорится в письме депутата.

Как сообщает RT, Сухарев отметил, что рождение ребенка — это большая нагрузка, и в первые дни после родов матери и малышу необходима поддержка близких, в первую очередь, отца.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что пополнение в семье сопровождается «колоссальными финансовыми затратами», сообщает Ura.ru.

Согласно действующему законодательству, ставшие отцами россияне могут взять кратковременный отпуск, не оплачиваемый работодателем, отмечает РЕН ТВ.

