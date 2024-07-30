В Госдуме предложили дать пенсионерам бесплатные лежаки на пляжах
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил обеспечить на федеральном уровне право пожилых россиян на бесплатные лежаки на пляжах, сообщает РИА Новости.
По его словам, как правило, данное решение принимается на местном уровне и зависит от политики конкретного пляжа или региона. Однако необходимо введение такой меры по всей стране, считает парламентарий. Отмечается, что введение бесплатных лежаков для пенсионеров могло бы значительно улучшить качество жизни людей на заслуженном отдыхе.
Гаврилов объяснил это тем, что многим пожилым людям тяжело долго находиться на песке или гальке, а лежак обеспечивает удобное положение и снижает нагрузку на суставы.
Кроме того, такая мера может поддержать внутренний туризм, так как пенсионеры с большей вероятностью выберут для отдыха отечественные курорты, если на них будут бесплатные лежаки.
Ранее в отрасли призвали строить новые отели для снижения цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп объявил о готовности к дебатам с Харрис
- В Госдуме предложили дать пенсионерам бесплатные лежаки на пляжах
- Галкин обжаловал в Верховном суде РФ отказ в исключении его из реестра иноагентов
- Заведено дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово
- ФСИН не подтвердила данные о сделанных винирах членом банды «Цапков» за 800 тысяч
- В США заявили о нехватке потенциала для победы над противником в бою
- Завершены работы на месте схода поезда в Волгоградской области
- Иск потерпевших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху» остался без движения
- В Германии заявили, что учли слова Путина об опасности размещения ракет США
- Трамп: ОПЕК пытается снизить цены на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru