В Госдуме предложили дать пенсионерам бесплатные лежаки на пляжах

По его словам, как правило, данное решение принимается на местном уровне и зависит от политики конкретного пляжа или региона. Однако необходимо введение такой меры по всей стране, считает парламентарий. Отмечается, что введение бесплатных лежаков для пенсионеров могло бы значительно улучшить качество жизни людей на заслуженном отдыхе.

Гаврилов объяснил это тем, что многим пожилым людям тяжело долго находиться на песке или гальке, а лежак обеспечивает удобное положение и снижает нагрузку на суставы.

Кроме того, такая мера может поддержать внутренний туризм, так как пенсионеры с большей вероятностью выберут для отдыха отечественные курорты, если на них будут бесплатные лежаки.

Ранее в отрасли призвали строить новые отели для снижения цен, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

