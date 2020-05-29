В Госдуме предлагают запретить захоронение пищевых отходов

В Государственной думе появилась идея запретить захоронение пищевых отходов. Поправки в распоряжение кабинета министров готовит депутат Сергей Вострецов. Данную норму он предлагает ввести с 1 января 2022 года. По мнению народного избранника, она даст возможность разгрузить переполненные свалки и стимулирует развитие перерабатывающей промышленности.

Как поясняет автор инициативы, каждый год на полигонах миллионы тонн пищевых отходов при разложении образуют аммиак, метан и сероводород, которые загрязняют водоемы и почву. Запрет будет действовать только в отношении юридических лиц и не коснется отходов, которые образует население, сообщает РИА ФАН.

Вострецов также считает, что принятие его поправок будет способствовать развитию в России так называемого фудшеринга – передачи излишков продуктов на благотворительные цели.

По словам народного избранника, нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, ещё раз заставил задуматься над тем, что мы оставим нашим потомкам. Он назвал COVID-19 точкой перезагрузки, которую нужно использовать для изменения сознания, мобилизации общества и рывка вперед.

