В Госдуме предлагают не считать превышением самообороны случаи проникновения в жилище
В России случаи, когда злоумышленник проникает в жилище, не должны считаться превышением самообороны, сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова.
Проект закона он внесет на рассмотрение Думы 17 июня. В нем говорится, что действия лица, направленные на защиту от посягательства, сопряжённого с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом лиц, а также в случае непосредственной угрозы применения такого насилия не должны считаться превышением самообороны.
В настоящее время россияне, которые оказывают сопротивление напавшему на жилище, должны будут впоследствии доказать свою невиновность.
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