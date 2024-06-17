В Госдуме предлагают не считать превышением самообороны случаи проникновения в жилище

В России случаи, когда злоумышленник проникает в жилище, не должны считаться превышением самообороны, сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Ярослава Нилова.

Проект закона он внесет на рассмотрение Думы 17 июня. В нем говорится, что действия лица, направленные на защиту от посягательства, сопряжённого с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом лиц, а также в случае непосредственной угрозы применения такого насилия не должны считаться превышением самообороны.

В настоящее время россияне, которые оказывают сопротивление напавшему на жилище, должны будут впоследствии доказать свою невиновность.

