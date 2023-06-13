В Госдуме пообещали определить правовой статус ЧВК

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил о подготовке предложений об определении правового статуса частных военных компаний (ЧВК) в России. Об этом парламентарий заявил агентству «Интерфакс».

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Законодатель уточнил, что необходимо определить понятие ЧВК, какую роль они играют и какое место занимают в правовой структуре страны. По его словам, речи о легализации этих структур не идет.

«Я полагаю, что в ближайшее время решим и предложим варианты», - сказал Картаполов.

Депутат Госдумы и бывший командующий 58-й армией Виктор Соболев пригрозил переходящим в ЧВК «Вагнер» военнослужащим российской армии тюремным сроком, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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