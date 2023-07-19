В Госдуме поддержали переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале
Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев поддержал инициативу главы республики Дагестан Сергея Меликова по переименованию стадиона имени Исинбаевой в Махачкале, сообщает Газета.Ru.
По его словам, после высказываний олимпийской чемпионки о том, что она является «человеком мира» и «не служила в Вооружённых силах РФ», подобной адекватной реакции стоило ожидать.
Он отметил, что Исинбаева - дагестанка, и «должна слышать реакцию её земляков», которым предложили дать возможность определиться с названием спортивного объекта.
«Будучи неотъемлемой частью нашей большой и дружной страны, мы не приемлем, когда вот так опрометчиво в этих вопросах себя ведут», - заключил Хамзаев.
Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Позже глава Дагестана Сергей Меликов указал, что стадион имени легкоатлетки в Махачкале будет переименован, а в честь Исинбаевой «пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Прошедший в Москве дождь стал самым сильным за последние 50 лет
- «В новый путь»: Пригожин обозначил две важнейшие задачи ЧВК «Вагнер»
- Пограничники Белоруссии прекратили мониторинг на границе с Россией
- Беспилотник сбили в Белгородской области
- Финляндия отзывает согласие на работу генерального консульства России в Турку
- «Это не конец»: Пригожин и Уткин обратились к бойцам ЧВК «Вагнер»
- Ивлееву обманули более чем на миллион рублей при заказе мебели
- Госдума приняла в первом чтении закон о праве Росгвардии иметь военную технику
- Препараты для прерывания беременности перестанут продаваться в аптеках
- Специалист рассказал о возобновлении использования мошенниками старых схем обмана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru