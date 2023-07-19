В Госдуме поддержали переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев поддержал инициативу главы республики Дагестан Сергея Меликова по переименованию стадиона имени Исинбаевой в Махачкале, сообщает Газета.Ru.

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По его словам, после высказываний олимпийской чемпионки о том, что она является «человеком мира» и «не служила в Вооружённых силах РФ», подобной адекватной реакции стоило ожидать.

Он отметил, что Исинбаева - дагестанка, и «должна слышать реакцию её земляков», которым предложили дать возможность определиться с названием спортивного объекта.

«Будучи неотъемлемой частью нашей большой и дружной страны, мы не приемлем, когда вот так опрометчиво в этих вопросах себя ведут», - заключил Хамзаев.

Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Позже глава Дагестана Сергей Меликов указал, что стадион имени легкоатлетки в Махачкале будет переименован, а в честь Исинбаевой «пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаМахачкалаСтадионЕлена Исинбаева

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