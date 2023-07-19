Глава Минспорта РФ осудил уехавшую из страны Елену Исинбаеву
Глава министерства спорта России Олег Матыцин назвал недопустимым отношение двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой к своему воинскому званию, а также происходящим в стране событиям, сообщает РИА Новости.
Об этом он заявил на «правительственном часе» в Госдуме, отметив, что в обществе отрицательно относятся к высказываниям, подобным тем, которые сделала спортсменка.
«Каждый человек, любящий свою страну, отрицательно относится к такого рода заявлениям», — заключил он.
Ранее Исинбаева заявила, что никогда не состояла в Вооруженных силах РФ, а её звание майора является «номинальным». Также она добавила, что является «человеком мира, всегда им была и останется», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru