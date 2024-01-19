В Госдуме ответили Ярмольнику на нехватку талантливых людей в России
Россия не испытывает нехватки в талантливых людях, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. По его словам, большая часть артистов, принявших решение о переезде с началом специальной военной операции, не нужны стране.
«Если человек остался и потом в чем-то ошибся и эмоции его заставили остаться на Родине. Эта позиция мне понятна, а если у человека первое действие — уехать и фактически предать Родину, значит это что у трезвого на уме, то у эмоционального на языке», — пояснил он в беседе NEWS.ru.
По словам депутата, хотя решения об отъезде были приняты большинством артистов на эмоциях, нельзя объяснять подобные действия состоянием аффекта.
Ранее актер и продюсер Леонид Ярмольник назвал отъезд актеров, музыкантов и режиссеров из страны после начала спецоперации эмоциональным порывом. По его словам, многие до конца не понимали, что происходит и вскоре могут вернуться назад, сообщает «Радиоточка НСН».
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