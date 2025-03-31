В Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что идея повысить возраст молодежи якобы связана с будущим повышением пенсионного возраста, он указал, что никаких законопроектов на данную тему нет.

«В 2018 году был увеличен пенсионный возраст, и ещё только заканчивается так называемый переходный период», - заключил депутат.

Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею о повышении возраста молодежи до 44 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

