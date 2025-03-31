В Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста не обсуждается ни в Госдуме, ни в правительстве. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что идея повысить возраст молодежи якобы связана с будущим повышением пенсионного возраста, он указал, что никаких законопроектов на данную тему нет.

«В 2018 году был увеличен пенсионный возраст, и ещё только заканчивается так называемый переходный период», - заключил депутат.

Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею о повышении возраста молодежи до 44 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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