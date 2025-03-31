В Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста не обсуждается ни в Госдуме, ни в правительстве. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что идея повысить возраст молодежи якобы связана с будущим повышением пенсионного возраста, он указал, что никаких законопроектов на данную тему нет.
«В 2018 году был увеличен пенсионный возраст, и ещё только заканчивается так называемый переходный период», - заключил депутат.
Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею о повышении возраста молодежи до 44 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пассажиропоток авиакомпаний РФ в феврале упал впервые за два года
- В Великобритании назвали главную ошибку Трампа по Украине
- Глава Еврокомиссии назвала премьера Словакии Фицо «идиотом» за встречу с Трампом
- В Белоруссии задержали гражданина США, нелегально пересекшего границу
- В Госдуме опровергли обсуждение повышения пенсионного возраста
- Глава ДНР сообщил о шести погибших в ДТП с микроавтобусом на трассе «Новороссия»
- Минобороны: Бумажные повестки для призывников остались юридически значимыми
- СМИ: Слова Трампа о России означают смену его подхода к Москве
- Кинокритик Екатерина Барабаш предстанет перед судом за фейки об армии
- СМИ сообщили о неудачных попытках Мелони наладить отношения с Трампом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru