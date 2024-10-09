В Госдуме объяснили, как снизить риски при покупке подержанного авто

Для уменьшения рисков при приобретении машины на вторичном рынке необходимо проверить все данные на официальном сайте ГАИ. Для этого надо воспользоваться специальным сервисом «Проверка автомобиля».

Такой совет в комментарии NEWS.ru дал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, вышеозначенные сервис даёт возможность посмотреть, не объявлен ли автомобиль в розыске, бывал ли он участником ДТП, не наложены ли на него ограничения.

Кроме того, парламентарий рекомендовал посетить сайт Федеральной нотариальной палаты, где по идентификационному номеру можно проверить, не числится ли машина в залоге. Как подчеркнул Гаврилов, также в обязательном порядке надо проверить подлинность ПТС, СТС и паспорта владельца. В данном случае самым надежным методом депутат назвал совместный визит покупателя и продавца в ГАИ.

