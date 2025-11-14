В Госдуме обсудят отмену ответственности для операторов за отключение интернета

Отмечается, что речь идёт о случаях, когда предоставление услуг связи, в том числе мобильного интернета, прекращается при поступлении соответствующего запроса от ФСБ РФ.

«Законопроект направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ и противодействие терроризму», - говорится в пояснительной записке.

Ранее жители более 15 российских регионов пожаловались на сбои в работе мобильного интернета или его полное отключение, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

