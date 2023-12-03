Столичные ЗАГСы открыли зимний сезон «Новых адресов счастья»

Благодаря проекту «Новые адреса счастья» москвичи могут зарегистрировать брак в желанных локациях. Одной из площадок стала станция метро «Маяковская».

«В 2023 году под ее сводами прошло 23 торжественные церемонии. Еще один необычным местом для регистрации брака стал Северный речной вокзал», - уточнила заместитель мэра.

Регистрация брака проходит в ночное время, чтобы не мешать пассажиропотоку. Следующая церемония пройдет 4 февраля 2024 года.

Для регистрации брака на одной из самых красивых станций московского метро нужно подать заявление во Дворце бракосочетания №1 и оплатить государственную пошлину - 350 рублей.

Столичные молодожены могут выбрать из 30 площадок: башни Москвы-Сити, «Москвариум», особняки и усадьбы, колесо обозрения на ВДНХ и другие популярные локации.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Митино к 2025 году появится новый ЗАГС. Его площадь составит более 2,8 тысячи квадратных метров.

