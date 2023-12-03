Столичные ЗАГСы открыли зимний сезон «Новых адресов счастья»
Московские ЗАГСы открыли прием заявок на регистрацию брака на транспортных локациях на следующий год, рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Благодаря проекту «Новые адреса счастья» москвичи могут зарегистрировать брак в желанных локациях. Одной из площадок стала станция метро «Маяковская».
«В 2023 году под ее сводами прошло 23 торжественные церемонии. Еще один необычным местом для регистрации брака стал Северный речной вокзал», - уточнила заместитель мэра.
Регистрация брака проходит в ночное время, чтобы не мешать пассажиропотоку. Следующая церемония пройдет 4 февраля 2024 года.
Для регистрации брака на одной из самых красивых станций московского метро нужно подать заявление во Дворце бракосочетания №1 и оплатить государственную пошлину - 350 рублей.
Столичные молодожены могут выбрать из 30 площадок: башни Москвы-Сити, «Москвариум», особняки и усадьбы, колесо обозрения на ВДНХ и другие популярные локации.
Ранее сообщалось, что в столичном районе Митино к 2025 году появится новый ЗАГС. Его площадь составит более 2,8 тысячи квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru