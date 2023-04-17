В Госдуме не поддержали идею увеличения МРОТ до 30 тысяч рублей

Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к отклонению законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей.

Путин поручил дополнительно повысить МРОТ с 2024 года

Инициатива была внесена в Думу депутатами ЛДПР.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в текущем году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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