В Госдуме не поддержали идею увеличения МРОТ до 30 тысяч рублей
17 апреля 202311:36
Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к отклонению законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей.
Инициатива была внесена в Думу депутатами ЛДПР.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в текущем году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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17 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru