В Госдуме назвали прогулом отсутствие на работе более четырех часов

Уважительными причинами отсутствия на рабочем месте могут быть стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду Светлану Бессараб.

По словам парламентария, прогулом будет считаться отсутствие сотрудника на рабочем месте более четырех часов. Бессараб отметила, что во всех случаях нужно уведомить работодателя.

Ранее стало известно, что максимальный размер больничного в РФ вырастет до 6,8 тысячи рублей в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

