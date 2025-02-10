В Госдуме напомнили об изменении схемы оплаты отопления с 1 марта

Как пояснили в комитете РИА Новости, такой порядок вводится для увеличения прозрачности расчета за услуги отопления. Раньше, когда платеж могли разбить несколькими частями на весь год, у многих собственников жилья возникал вопрос: за что они платят.

Вместе с тем, теперь платежи за услуги ЖКХ в осенне-зимний сезон станут выше, чем в теплое время года. При этом, как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в комитете уточнили, что в тех регионах, которые уже перешли на равномерные платежи, эта форма сохранится. Однако в дальнейшем кабинет министров ограничит возможность внесения изменений.

