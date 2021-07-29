В Госдуме напомнили о нововведениях, вступающих в силу в августе

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил о нескольких новых законах, которые вступят в силу в России в августе.

В своем Telegram-канале спикер Думы сообщил о введении налогового вычета на занятия спортом. Россияне смогут вернуть часть потраченных в фитнес-клубах, бассейнах, спортзалах денег, но не более 15,6 тысячи рублей в год. При этом необходимо предоставить договор и чек, подтверждающий расходы.

Кроме того, участники программы «Дальневосточный гектар», которые освоили землю, оформили ее в собственность или аренду, с 1 августа могут получить дополнительный участок, отмечает Ura.ru.

Также в силу вступают поправки к законам «О животном мире» и «Об охоте», согласно которым главы регионов РФ смогут самостоятельно определять виды разрешенной охоты, ее сроки, допустимое оружие и прочие условия, предварительно согласовав их с Минприроды. Кроме того, охоту на определенное животное будут запрещать при постоянном значительном снижении численности вида в течение не менее трех лет.

Изменения затронут и налоговые выплаты. Не являющимся налоговыми резидентами РФ физлицам больше не придется платить налог на доходы от государственных и муниципальных ценных бумаг. Меняются даты уплаты налога на прибыль для библиотек, музеев и других учреждений культуры: они не обязаны выплачивать аванс по налогу на прибыль за 2020-2021 годы.

Автомобилистам с 22 августа не придется подтверждать прохождение техосмотра машины и предъявлять диагностическую карту для получения полиса ОСАГО.

Кроме того, с 24 августа людям без гражданства, долгое время находящимся в РФ, начнут выдавать временные удостоверения личности сроком на десять лет, пишет журнал «Профиль». Его обладатели смогут работать без оформления разрешительных документов. При получении иностранного гражданства или вида на жительство удостоверение аннулируют, и его владельца обяжут покинуть Россию в течение 15 дней.

Также иностранные граждане смогут получить российскую визу сроком на полгода. Для этого необходимо забронировать жилье из единого перечня классифицированных гостиниц, либо предъявить приглашение от туроператора из специального реестра.

В августе вступит в силу запрет на распространение звуковой рекламы, использующей монтируемую на крыши и стены технику. Мера призвана защитить права россиян на комфортную среду.

