В Госдуме хотят запретить водителям такси работать сверх нормы
Водителям такси могут запретить работать сверх нормы. В Госдуме планируют контролировать режим труда и отдыха водителей путем установки на всех такси в России системы ГЛОНАСС.
Такие поправки внесены ко второму чтению законопроекта об агрегаторах такси, рассказал «РИА Новости» глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
В документе говорится, что каждый оператор будет отправлять в единую систему в субъекте месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только водитель вырабатывает норму часов, он больше не сможет выполнять заказы, отмечает Life.ru.
В первом чтении законопроект об агрегаторах Госдума приняла в декабре, напоминает РИА ФАН.
Добавим, в Москве аварийность с такси растет последние несколько лет. В 2018 году в столице произошло 764 аварии, это на четверть больше, чем годом ранее.
Ранее в России предложили запретить иностранным гражданам работать водителями легковых такси. Глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев в эфире НСН заявил, что вопрос о запрете иностранцам водить такси касается сохранения человеческих жизней.
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