В Госдуме хотят запретить водителям такси работать сверх нормы

В документе говорится, что каждый оператор будет отправлять в единую систему в субъекте месячный режим труда и отдыха своих водителей. Как только водитель вырабатывает норму часов, он больше не сможет выполнять заказы, отмечает Life.ru.

В первом чтении законопроект об агрегаторах Госдума приняла в декабре, напоминает РИА ФАН.

Добавим, в Москве аварийность с такси растет последние несколько лет. В 2018 году в столице произошло 764 аварии, это на четверть больше, чем годом ранее.

Ранее в России предложили запретить иностранным гражданам работать водителями легковых такси. Глава «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев в эфире НСН заявил, что вопрос о запрете иностранцам водить такси касается сохранения человеческих жизней.

