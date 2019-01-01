В Госдуме хотят бороться с разводами уроками семейной жизни в школах
В Госдуме считают необходимым вернуть в российские школы курсы этики и психологии семейной жизни, чтобы снизить число разводов в стране. Об этом АГН «Москва» рассказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.
По ее словам, зарегистрированные в 2018 году, по данным Росстата, 584 тысячи разводов — это «ужасные цифры, которые требуют особого внимания». Депутат считает необходимым повышение уровня ответственности людей путем воспитания с самого детства.
Тамара Плетнева отметила, что уроки этики и психологии семейной жизни всегда преподавались в советской школе. Парламентарий добавила, что учащиеся относились к этому предмету всегда с трепетом, сообщает «ФедералПресс».
Ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил на пресс-конференции НСН, что преподавание в школе курса основ семейной жизни не в состоянии остановить распад семьи.
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