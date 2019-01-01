В Госдуме хотят бороться с разводами уроками семейной жизни в школах

В Госдуме считают необходимым вернуть в российские школы курсы этики и психологии семейной жизни, чтобы снизить число разводов в стране. Об этом АГН «Москва» рассказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

По ее словам, зарегистрированные в 2018 году, по данным Росстата, 584 тысячи разводов — это «ужасные цифры, которые требуют особого внимания». Депутат считает необходимым повышение уровня ответственности людей путем воспитания с самого детства.