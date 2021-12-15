В Госдуме готовят закон о санкциях за нарушение прав граждан России
Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект кабмина, по которому предлагается распространить санкции за нарушения прав российских граждан на представителей любых стран, а также на лиц без гражданства, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в качестве наказания возможен запрет на въезд на территорию России. Помимо этого, арест финансовых и иных активов, запрещение любых сделок с собственностью и инвестициями, приостановление деятельности на территории РФ, находящихся под их контролем юридических лиц, а также полномочий в советах директоров или других органах управления зарегистрированных на российской территории организаций.
При этом, как отмечается, законопроект не предусматривает расширения ограничений в отношении некоммерческих организаций, участвующих в политической деятельности на территории Российской Федерации.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что со стороны НАТО и США ведется подготовка к боевым действиям, и России есть, чем ответить.
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