В Госдуме допустили смягчение правил ведения страниц в соцсетях

Он отметил, что ранее опубликованная Роскомнадзором версия была «сырой», и появилась она, как утверждают в ведомстве, из-за технической ошибки.

По его мнению, не стоит размещать «каких-либо списков» - достаточно будет возможности проверить адрес на предмен присутствия его в реестре.

«Нужны четкие разъяснения: какая информация из этого реестра будет общедоступной и в какой форме она будет опубликована... целесообразно принять самые серьёезные меры безопасности, чтобы гарантировать невозможность утечек», - написал парламентарий.

Ранее Роскомнадзор раскрыл список сведений, которые должны были предоставить блогеры с аудиторией более 10 тысяч человек, однако позже удалил его, сообщает RT.

