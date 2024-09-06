В Госдуме допустили смягчение правил ведения страниц в соцсетях
Правила ведения списка страниц в соцсетях, с аудиторией более 10 тысяч пользователей, может быть смягчён. Об этом в своём Telegram-канале заявил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.
Он отметил, что ранее опубликованная Роскомнадзором версия была «сырой», и появилась она, как утверждают в ведомстве, из-за технической ошибки.
По его мнению, не стоит размещать «каких-либо списков» - достаточно будет возможности проверить адрес на предмен присутствия его в реестре.
«Нужны четкие разъяснения: какая информация из этого реестра будет общедоступной и в какой форме она будет опубликована... целесообразно принять самые серьёезные меры безопасности, чтобы гарантировать невозможность утечек», - написал парламентарий.
Ранее Роскомнадзор раскрыл список сведений, которые должны были предоставить блогеры с аудиторией более 10 тысяч человек, однако позже удалил его, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru