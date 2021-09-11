В Гидрометцентре предупредили о похолодании на севере европейской части России

Резкое похолодание ожидается с 15 сентября в Московской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Республике Коми, а также других регионах севера европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Настоящая осенняя погода начинается в Московском регионе с 15 сентября. Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры - от четырех до девяти градусов, дневные - от девяти до 14 градусов. Произойдет резкое падение температуры. Она по сравнению с понедельником упадет на 10 градусов и больше», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.

Вильфанд добавил, что из-за перемещающегося циклона похолодает на всей северной половине европейской части России. В этих регионах наступит глубокая осень, и такая погода сохранится как минимум до конца рабочей недели.

