В Гидрометцентре предупредили о похолодании на севере европейской части России
Резкое похолодание ожидается с 15 сентября в Московской, Ленинградской, Новгородской, Ярославской областях, Республике Коми, а также других регионах севера европейской части России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Настоящая осенняя погода начинается в Московском регионе с 15 сентября. Будет облачно, небольшой дождик, ночные температуры - от четырех до девяти градусов, дневные - от девяти до 14 градусов. Произойдет резкое падение температуры. Она по сравнению с понедельником упадет на 10 градусов и больше», — рассказал метеоролог в беседе с ТАСС.
Вильфанд добавил, что из-за перемещающегося циклона похолодает на всей северной половине европейской части России. В этих регионах наступит глубокая осень, и такая погода сохранится как минимум до конца рабочей недели.
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