В Гидрометцентре объявили начало бархатного сезона на черноморском побережье

Бархатный сезон начинается на черноморском побережье России, насладиться им уже могут жители и гости Туапсе и Сочи. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На черноморском побережье, в Туапсе, Сочи, температура ниже нормы. Сейчас там около 25 градусов. Это означает, что начался бархатный сезон, поскольку температура воды тоже такая - 25-26 градусов. Ну, а бархатным сезоном называется та ситуация, когда температура воды и воздуха примерно одинаковы. Еще очень важно, чтобы это было комфортное сочетание», — рассказал метеоролог.

Ранее Вильфанд заявил, что бархатный сезон в этом году будет короче, чем в прошлом. Из-за циклонов в первой половине лета поверхность воды не слишком прогревалась солнечными лучами. Согласно прогнозам синоптиков, бархатный сезон в этом году закончится в первой декаде октября.

