В ГИБДД выступили против деления водителей на профессионалов и любителей

Госавтоинспекция выступает против предложения Минтранса ввести раздельное обучение водителей-профессионалов и шоферов-любителей. Как пишет ТАСС, об этом сообщил первый замглавы ГИБДД Владимир Швецов.

Как пишет RT, по его словам, каждого желающего получить водительское удостоверение необходимо обучать как профессионала. По мнению Швецова, разделение на профессионалов и любителей скажется на качестве обучения последних. Он отметил, что в настоящий момент водитель, получивший права категории «B», уже может идти работать в такси.

В свою очередь, президент «Гильдии автошкол России» Сергей Лобарев в беседе с НСН рассказал, что инициатива Минтранса разделить при обучении водителей на профессионалов и любителей была воспринята школами с воодушевлением, так как весь мир уже перешел на такую систему.

