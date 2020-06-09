В ГИБДД назвали фейком ужесточение наказания за нарушения ПДД

В Госавтоинспекции не подтвердили сообщения о грядущем ужесточении наказаний за нарушения правил дорожного движения. Комментарий появился на официальном сайте ГИБДД. Там отметили, что, как правило, подобного рода утверждения появляются в сети со ссылкой на соответствующие должностные документы.

Однако чаще всего эта информация заканчивается ссылкой на рекламные ресурсы видеорегистраторов, антирадаров, а также других устройств и оборудования, которое таким образом продвигают на рынке. Эта информация ложная, подчеркивают в ГИБДД. По данным ведомства уже заблокированы за такие фейки 50 публикаций и 15 каналов, которые их распространяли.

В ведомстве напомнили, что ответственность за нарушения на дорогах устанавливается федеральным законодательством. Все планируемые изменения публикуются в обязательном порядке на портале проектов нормативных правовых актов. А утвержденные поправки появляются на официальном интернет-портале правовой информации.

