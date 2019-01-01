В Германии женщина вышла из комы спустя 27 лет

Жительница ОАЭ Мунира Абдулла пришла в себя после 27 лет пребывания в коме. Об этом пишет Daily Mail. Источник отмечает, что в 1991 году попала в аварию, в ходе которой её автомобиль врезался школьный автобус. Женщина закрыла собой сына, а сама получила травмы. По этой причине Мунира Абдулла впала в кому и не приходила в сознание в течение долгих 27 лет.

Женщина длительное время наблюдалась в больницах в ОАЭ и Лондоне. Не так давно о происшествии стало известно наследному принцу Абу-Даби. В 2017-ом Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян оплатил женщине лечение в Германии. Как отмечает телеканал «360», в прошлом году она пришла в сознание и первое, что она произнесла, было имя её сына.

Медики подчёркивают, что уникальной женщине для восстановления атрофировавшихся мышц потребуется физиотерапия. В остальном специалисты считают её здоровой.

