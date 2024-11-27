В Германии закроют местное бюро Первого канала
Бюро Первого канала закроют в Германии. Об этом говорится в сообщении вещателя.
«Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала», — указывает СМИ.
Сотрудникам корпункта телеканала в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписали покинуть ФРГ в первой половине декабря. Отмечается, что решение мотивировано «интересами политики безопасности». Берлин назвал деятельность телеканала значительной угрозой общественному порядку Германии и Евросоюза, так как «она представляет собой угрозу процесса формирования общественного мнения и принятия решений в государствах-членах».
Первый канал напомнил, что ранее в Германии заблокировали доступ к его официальному сайту.
Между тем Россия в ответ на враждебные действия Великобритании запретила въезд ряду британских журналистов, напоминает Ura.ru. В частности, ограничения касаются представителей Daily Mail и Times Дэна Вудланда и Тома Болла.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru