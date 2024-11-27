В Германии закроют местное бюро Первого канала

Бюро Первого канала закроют в Германии. Об этом говорится в сообщении вещателя.

«Власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала», — указывает СМИ.

Сотрудникам корпункта телеканала в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову предписали покинуть ФРГ в первой половине декабря. Отмечается, что решение мотивировано «интересами политики безопасности». Берлин назвал деятельность телеканала значительной угрозой общественному порядку Германии и Евросоюза, так как «она представляет собой угрозу процесса формирования общественного мнения и принятия решений в государствах-членах».

Первый канал напомнил, что ранее в Германии заблокировали доступ к его официальному сайту.

Между тем Россия в ответ на враждебные действия Великобритании запретила въезд ряду британских журналистов, напоминает Ura.ru. В частности, ограничения касаются представителей Daily Mail и Times Дэна Вудланда и Тома Болла.

