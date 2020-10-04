В Германии установили памятник Горбачеву
В Германии появился первый памятник президенту СССР Михаилу Горбачеву. Монумент открыт в городе Дессау-Рослау и установлен перед ратушей, сообщает ТАСС.
Памятник Горбачеву выполнен в полный рост. Фигура создана скульптором Берндом Гёбелем в движении. Средства на монумент собраны жителями города Дессау-Рослау по инициативе его обер-бургомистра Петера Кураса.
В Германии заявили, что памятник установлен политику, работавшему в условиях перестройки и «гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в ГДР в 1989 году и германскому единству в 1990 году».
Ранее в германии был установлен бюст российского политика.
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