В Германии установили памятник Горбачеву

Памятник Горбачеву выполнен в полный рост. Фигура создана скульптором Берндом Гёбелем в движении. Средства на монумент собраны жителями города Дессау-Рослау по инициативе его обер-бургомистра Петера Кураса.

В Германии заявили, что памятник установлен политику, работавшему в условиях перестройки и «гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции в ГДР в 1989 году и германскому единству в 1990 году».

Ранее в германии был установлен бюст российского политика.

