В Германии назвали самые красивые русские имена

Среде женских имён немецкие СМИ отметили Алину – именно это имя они посчитали самым красивым. Также в топ-5 вошли Полина, Дарья, Мила и Виктория, пишет Газета.ру.

Автор материала отметила, что Россия является «очаровательной страной с богатой историей».

Ранее представители столичного управления ЗАГС назвали наиболее необычные имена, которые родители давали своим новорожденным в 2018 году. Так, например, две девочки получили имена, связанные с космосом: Виктория Луна и Леонида. Среди необычных женских имен также отметились Адель-Иллария, Александра Джейн, Капитолина, Радомира, Линда, Августина и Доминика. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

