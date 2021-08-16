В Геленджике выпало осадков почти в четыре раза больше месячной нормы
В Геленджике за несколько часов выпало 60 мм осадков, что почти в четыре раза больше месячной нормы, сообщил в своем Instagram глава города Алексей Богодистов.
По его словам, из-за ливня «ничего страшного не произошло».
В настоящее время на территории Кубани продолжает действовать циклон.
Напомним, из-за сильных ливней на Кубани подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, а также 1 участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления пришлось эвакуировать 1531 человека, в том числе 991 - детей.
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