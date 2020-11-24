В ГД предложили студентам бульон на костях вместо бургеров
Минздрав с 2018 года на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения разрабатывает нормативно-правовые документов по принятию мер для сокращения потребления россиянами сахара и соли. Но, как уточнил на пресс-конференции НСН член комитета Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, России нужно держать курс на популяризацию здорового питания.
«Здоровое питание начинается с семьи, я помогаю сейчас дочери – студентке, смотрю, чтобы она не ленилась и варила себе разнообразные супы. Бабушка моя всегда варила бульон на костях куриных, это к вопросу о цене здорового питания. Мы же не хотим, чтобы нация наша превратилась в американцев. А значит нам нужно заняться культурой питания и спортом», - отметил Сергей Вострецов.
Он предложил создать рабочую группу по вопросу снижения потребления гражданами продуктов с повышенным содержанием соли и сахара.
Ранее эксперт по зависимым формам поведения, директор АНО «Агентство интеллектуальных решений «Интеграция» Константин Кунц на пресс-конференции НСН заявил, что указание на товаре, что он может навредить здоровью, поможет покупателю сделать выбор в пользу более полезного продукта.
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