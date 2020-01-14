Онищенко: Налог на сахар в России ударит по бедным, а не по диабету!

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко объяснил, что такой налог называется «мерой экономической доступности». Однако, отметил он в беседе с НСН, несмотря на положительность инициативы, в России подобные нововведения необходимо внедрять постепенно и продуманно, поскольку уровень бедности в стране выше, чем в Польше.

«Мера, в общем - то, не новая, давно используется и применяется не только по отношению к сахару. Другое дело, что тут есть вторая сторона вопроса. Люди с низкими доходами для того, чтобы просто восполнить свою энергетическую потребность, конечно же, переходят на дешевые продукты питания, которые дают насыщение и баланс восполняют калорий. Поэтому здесь надо этим пользоваться в комплексе. Кроме этого, надо еще и проводить соответствующую разъяснительную работу в рамках здорового образа жизни. Допустим, ограничиваем потребление соли, сахара, всякого рода рафинированных продуктов. Мера абсолютно понятная. Нам об этом тоже надо думать. Хотя при 19 миллионах бедного населения нужно эту меру вводить очень осторожно на фоне компенсаторных мер, чтобы на рынке были другие дешевые продукты», - рассказал Онищенко.

Ранее стало известно, что около половины россиян имеют избыточный вес, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Росстата. Избыточная масса тела наблюдается у 46,9% мужчин и 34,7% женщин. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что в обществе уходит традиция готовить еду дома, а готовая пища содержит большое количество жира в сочетании с сахаром или солью. Производители это делают, что продукты были вкуснее и привлекательней. По ее словам, эта ситуация усугубляется в регионах далеких от Москвы, где населения с низким достатком больше.

