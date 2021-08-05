В ФНПР назвали главное условие введения 4-дневной рабочей недели

Главное условие для введения 4-дневной рабочей недели назвали в ФНПР. Как сообщил глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, самое важное – это сохранение зарплаты. В интервью газете «Известия» он рассказал, что работодатели не готовы идти на такой шаг.

«Я только что вернулся из Удмуртии. Там на крупнейшем предприятии введена четырёхдневка. Все работники недовольны, потому что такая рабочая неделя съедает 20% их зарплаты», — сообщил Шмаков.

Он уверен, что, в первую очередь проблема не в количестве рабочих дней, а в количестве рабочих часов в неделю. Глава федерации добавил, что в Конституции прописана 40-часовая рабочая неделя. По его мнению, необходимо говорить о 35 или 36 часах труда за семь дней или по-другому строить производственные графики.

Ранее экс-министр экономики Евгений Ясин назвал Россию сравнительно бедной страной и заявил, что правительству нужно создать условия, чтобы люди могли подзаработать.

В свою очередь министр экономического развития Максим Орешкин назвал два основных фактора для перехода России на четырехдневную рабочую неделю: повышение доходов населения и рост производительности труда. Сроки перехода на возможный новый рабочий график глава ведомства не озвучил.

