В Финуниверситете рассказали об особенностях приемной кампании в 2023 году
Светлана Брюховецкая отметила, что в этом году большая часть заявлений была подана через «Госуслуги», также была выделена специальная квота для военных.
Проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН перечислила нововведения приемной кампании в вузы в этом году.
«В этом году у приемной кампании в вузы были свои особенности. Уже четвертый год идет эксперимент с подачей заявлений через «Госуслуги», но в этом году практически во всех вузах преобладали такие заявления. Также были нововведения в закон «Об образовании», которые связаны с отдельной квоты для лиц, которые исполняли воинский долг, для их детей. Кроме этого, впервые в России проводилась приемная кампания с использованием приоритетов зачисления. Это перечень направлений обучения в порядке убывания приоритетности, которые поступающие могли указать в каждом вузе (не более пяти вузов). Ребятам не нужно было подавать согласие на зачисление, забирать и так далее – излишняя суета ушла», - рассказала она.
Эксперты отмечают, что приемная кампания в российские вузы на новый учебный 2023/2024 год ознаменовалась резким повышением стоимости обучения и повышением проходного балла, в связи с чем колледжи впервые обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих. По данным Минпросвещения, 60% девятиклассников и почти треть выпускников 11-х классов выбрали в этом году среднее профобразование.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Париж осудил попытку госпереворота в Габоне
- Нарушение правил пожарной безопасности стало причиной пожара в Геленджике
- Песков: Кремль озабочен ситуацией в Габоне
- Песков заявил, что делом о крушении самолета Пригожина занимается СК
- Правозащитный проект «Команда против пыток» внесли в реестр иноагентов
- Песков: Путин получает оперативную операцию об атаках беспилотников
- В Госдуме предложили ввести выплату на школьника в размере прожиточного минимума
- СМИ: В Габоне задержан сын президента страны
- Американский журналист Карлсон: США ненавидят Россию и Венгрию из-за веры
- Более 20 тысяч солдат ВСУ прошли подготовку в Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru