В Финуниверситете рассказали об особенностях приемной кампании в 2023 году

Проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Брюховецкая в пресс-центре НСН перечислила нововведения приемной кампании в вузы в этом году.

«В этом году у приемной кампании в вузы были свои особенности. Уже четвертый год идет эксперимент с подачей заявлений через «Госуслуги», но в этом году практически во всех вузах преобладали такие заявления. Также были нововведения в закон «Об образовании», которые связаны с отдельной квоты для лиц, которые исполняли воинский долг, для их детей. Кроме этого, впервые в России проводилась приемная кампания с использованием приоритетов зачисления. Это перечень направлений обучения в порядке убывания приоритетности, которые поступающие могли указать в каждом вузе (не более пяти вузов). Ребятам не нужно было подавать согласие на зачисление, забирать и так далее – излишняя суета ушла», - рассказала она.

Эксперты отмечают, что приемная кампания в российские вузы на новый учебный 2023/2024 год ознаменовалась резким повышением стоимости обучения и повышением проходного балла, в связи с чем колледжи впервые обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих. По данным Минпросвещения, 60% девятиклассников и почти треть выпускников 11-х классов выбрали в этом году среднее профобразование.



