В Европе выявили около 16 тысяч случаев оспы обезьян

Около 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в Европейском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Отмечается, что случаи заражения были выявлены в 32 странах Европы. На текущий момент известно о двух случаях смерти после заражения.

По данным центра, 99% зараженных - мужчины, большинство из которых (41%) в возрастной группе от 31 до 40 лет.

Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что если не принять серьёзные меры, оспа обезьян может привести к большому количество жертв.

