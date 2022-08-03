В Европе выявили около 16 тысяч случаев оспы обезьян
Около 16 тысяч случаев заражения оспой обезьян выявлено в Европейском регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Отмечается, что случаи заражения были выявлены в 32 странах Европы. На текущий момент известно о двух случаях смерти после заражения.
По данным центра, 99% зараженных - мужчины, большинство из которых (41%) в возрастной группе от 31 до 40 лет.
Ранее иммунолог Николай Крючков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» говорил, что если не принять серьёзные меры, оспа обезьян может привести к большому количество жертв.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru