В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал об украшении города живыми цветами.

«В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов. Розы, тюльпаны, гвоздики и многие другие. Всего более 200 разных сортов. Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы», - говорится в сообщении.

Как отметил Сергей Собянин, через несколько дней многие улицы будут украшены кашпо с цветами, которые сегодня ждут своего часа в теплицах.

Он добавил, что Москва - самый зеленый мегаполис планеты.

«Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади нашего города. А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик», - подчеркнул Собянин.

