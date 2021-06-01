В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов – Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал об украшении города живыми цветами.
«В этом году Москву украсят 54 миллиона цветов. Розы, тюльпаны, гвоздики и многие другие. Всего более 200 разных сортов. Цветочные ковры на площадях, улицах, в парках и скверах радуют глаз и поднимают настроение. В каждом районе Москвы», - говорится в сообщении.
Как отметил Сергей Собянин, через несколько дней многие улицы будут украшены кашпо с цветами, которые сегодня ждут своего часа в теплицах.
Он добавил, что Москва - самый зеленый мегаполис планеты.
«Парки, скверы и природные территории занимают 49% площади нашего города. А цветы добавляют много ярких, сочных красок в его неповторимый облик», - подчеркнул Собянин.
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