В Эстонии придумали необычное наказание для лихачей

Эстонское правительство с 1 декабря официально вводит в стране практику «успокоительных остановок» за превышение скорости до 20 км/ч. Об этом сообщает «Интерфакс».

По предложению депутатов парламента Эстонии водителям предоставят выбор: либо платить штраф за превышение скорости, либо согласиться на 45-минутную остановку. «Отдыхать» лихачи будут на обочине или на специально выделенных площадках.

В Эстонии штраф за превышение определяют из расчёта трёх евро на километр сверх установленной скорости движения. Однако исследования показали, что эстонцы в большинстве не воспринимают штраф как наказание. Так родилась идея «успокоительных остановок» в надежде на то, что потеря времени как мера воздействия на водителей будет более эффективной.

