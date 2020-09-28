В электронной медкарте появились данные о вакцинации москвичей

Совершеннолетние жители российской столицы могут отныне просматривать информацию о своих прививках в электронной медицинской карте. Там оперативно будут загружаться сведения обо всех вакцинациях, которые были сделаны в государственных медучреждениях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Кроме того, доступны для ознакомления иммунодиагностические тесты. До сих пор, пользователи электронной медкартой имели возможность доступа только к прививочной истории своих детей. Новые возможности избавят москвичей от необходимости личного визита в поликлиники.

В любое время пользователям в режиме онлайн доступна информация о проведённых вакцинациях в новом разделе «Прививки» в электронной медицинской карте на портале mos.ru, а также в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Туда же можно самому залить скан прививочного сертификата или медицинской справки о проведенной профилактической прививке.

