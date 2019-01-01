В Екатеринбурге закрывается телеканал АТН

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Киев отозвал посла при СЕ после резолюции по России

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По словам начальника управления общественных связей УГМК Алексея Свалова, «большая часть людей будет трудоустроена».

Об этом сообщили сами журналисты.

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