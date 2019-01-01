Общество
По словам начальника управления общественных связей УГМК Алексея Свалова, «большая часть людей будет трудоустроена».
В Екатеринбурге закрывается телеканал АТН
25 июня20:19
Телеканал АТН, принадлежащий УГМК, прекращает свою работу, пишет URA.ru.
Об этом сообщили сами журналисты.
По словам начальника управления общественных связей УГМК Алексея Свалова, «большая часть людей будет трудоустроена».
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ФОТО: Телевизор. Фото: www.flickr.com
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