В Екатеринбурге в машине нашли тела мужчины и девушки

В Екатеринбурге в автомобили найдены тела мужчины и девушки, сообщает РИА Новости.

Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тела будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительным данным, смерть могла наступить от угарного газа.

Речь идет о мужчине 31 года и 23-летней девушки. По данным Ura.ru, трупы были раздеты и находились на заднем сиденье машины.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТрупЕкатеринбург

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