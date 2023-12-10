В Екатеринбурге в машине нашли тела мужчины и девушки
10 декабря 202303:31
В Екатеринбурге в автомобили найдены тела мужчины и девушки, сообщает РИА Новости.
Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тела будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительным данным, смерть могла наступить от угарного газа.
Речь идет о мужчине 31 года и 23-летней девушки. По данным Ura.ru, трупы были раздеты и находились на заднем сиденье машины.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru