В Екатеринбурге ужесточили масочный режим
В Екатеринбурге ужесточили режим ношения защитной маски: теперь без этого средства защиты не пустят в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.
Отмечается, что мера вводится по указанию мэра города Александра Высокинского. Контролировать пассажиров на входах будут сотрудники служба транспортной безопасности и служба движения.
В администрации также рассказали, что в настоящее время рассматривается вопрос по установке в метро автоматов по продаже масок.
По данным оперштаба, в РФ за минувшие сутки было выявлено 9,4 тыс. заражений, в том числе 164 - в Свердловской области.
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