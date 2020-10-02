В Екатеринбурге ужесточили масочный режим

В Екатеринбурге ужесточили режим ношения защитной маски: теперь без этого средства защиты не пустят в метро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию города.

Отмечается, что мера вводится по указанию мэра города Александра Высокинского. Контролировать пассажиров на входах будут сотрудники служба транспортной безопасности и служба движения.

В администрации также рассказали, что в настоящее время рассматривается вопрос по установке в метро автоматов по продаже масок.

По данным оперштаба, в РФ за минувшие сутки было выявлено 9,4 тыс. заражений, в том числе 164 - в Свердловской области.

