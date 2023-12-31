В Екатеринбурге юноша сбежал со школьного бала и замерз насмерть

Под Екатеринбургом нашли тело 14-летнего подростка, который накануне сбежал со школьного бала в Алапаевске, сообщает E1.ru.

По предварительным данным, причиной его смерти стало переохлаждение после того, как юноша возвращался домой от своей подруги, с которой накануне поссорился. Погибший, чтобы помириться, сбежал со школьного бала.

По данным полиции, около 21 часа школьник вышел из подъезда дома своей знакомой. При этом, когда мама пыталась дозвониться сыну около 22 часов, его телефон уже был недоступен.

