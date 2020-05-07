В Екатеринбурге поднимут портрет маршала Жукова размером с дом

Федерация бокса России хочет поднять 10 мая над Екатеринбургом полотно с портретом маршала Георгия Жукова. Габариты портрета составят 20 на 40 метров. Конструкцию в небо поднимут и будут удерживать воздушные шары.

Сейчас идёт процесс согласования места для запуска. В качестве базовой площадки в первую очередь рассматривается чаша стадиона «Екатеринбург-Арена», сообщает URA.RU.

Помимо этого, Федерация бокса России хочет провести аналогичные акции ещё в 15 городах страны. В небо должны взмыть изображения легендарных боксеров, которые ушли на фронт, в том числе, Александра Покрышкина, Бориса Галушкина, Константина Короткова, Абрека Баршта, Юрия Сироткина, Валентина Федорова, Вячеслава Щербакова, Виктора, Анатолия и Геннадия Степановых.

Забыв о своих спортивных достижениях и привилегиях победителей, они сражались в рядах действующей армии, в партизанских отрядах, некоторые принимали участие в опасной деятельности подполья.

