В Екатеринбурге поднимут портрет маршала Жукова размером с дом
Федерация бокса России хочет поднять 10 мая над Екатеринбургом полотно с портретом маршала Георгия Жукова. Габариты портрета составят 20 на 40 метров. Конструкцию в небо поднимут и будут удерживать воздушные шары.
Сейчас идёт процесс согласования места для запуска. В качестве базовой площадки в первую очередь рассматривается чаша стадиона «Екатеринбург-Арена», сообщает URA.RU.
Помимо этого, Федерация бокса России хочет провести аналогичные акции ещё в 15 городах страны. В небо должны взмыть изображения легендарных боксеров, которые ушли на фронт, в том числе, Александра Покрышкина, Бориса Галушкина, Константина Короткова, Абрека Баршта, Юрия Сироткина, Валентина Федорова, Вячеслава Щербакова, Виктора, Анатолия и Геннадия Степановых.
Забыв о своих спортивных достижениях и привилегиях победителей, они сражались в рядах действующей армии, в партизанских отрядах, некоторые принимали участие в опасной деятельности подполья.
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