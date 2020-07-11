В Египте в Средиземном море утонуло 10 человек, спасавших ребенка
Люди решили искупаться на закрытом из-за пандемии пляже, который давно пользовался дурной славой.
В Средиземном море недалеко от египетской Александрии ранним утром утонуло 11 человек, включая ребенка, пишет информационный портал Al Balad.
На рассвете в компаунде "Палм-Бич" в районе Эль-Агами компания людей вышла покупаться, ребенок, бывший в составе компании, начал тонуть. Десять взрослых бросились его спасать и все они погибли. В настоящий момент спасатели нашли тела семи человек.
Пляж этот был закрыт по причине коронавирусной инфекции, а потому спасательных служб на нем не было. При этом само это место пользуется дурной славой из-за сильных подводных течений.
В Египте из-за пандемии закрыты все общественные пляжи. Купаться можно только на небольшом их числе, все они принадлежат частным отелям. Поэтому люди часто приходят на удаленные пляжи ранним утром, чтобы не попасться на глаза патрулю.
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