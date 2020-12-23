В Думу внесли законопроект об алиментах на нетрудоспособных родителей
В Госдуму внесли законопроект об обязанности граждан выплачивать не менее 2% заработной платы нетрудоспособным родителям, сообщает ТАСС.
Законопроект разработали депутаты от фракции ЛДПР Виталий Пашин и Андрей Андрейченко, также документ предусматривает налоговый вычет в пределах 1 400 рублей на каждого из родителей.
Как напоминает агентство, Семейный кодекс уже содержит обязанность содержать нетрудоспособных родителей, сумма устанавливается по решению суда или по соглашению сторон.
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