В Думу внесли законопроект об алиментах на нетрудоспособных родителей

В Госдуму внесли законопроект об обязанности граждан выплачивать не менее 2% заработной платы нетрудоспособным родителям, сообщает ТАСС.

Законопроект разработали депутаты от фракции ЛДПР Виталий Пашин и Андрей Андрейченко, также документ предусматривает налоговый вычет в пределах 1 400 рублей на каждого из родителей.

Как напоминает агентство, Семейный кодекс уже содержит обязанность содержать нетрудоспособных родителей, сумма устанавливается по решению суда или по соглашению сторон.

