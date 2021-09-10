В детских садах появились 170 тысяч новых мест для детей

Дошкольное образование в России становится доступнее с каждым месяцем благодаря нацпроекту «Демография». В частности, уже создано 169,9 тысячи новых мест в яслях для всех детей от полутора до трех лет вне зависимости от места проживания.

Проект «Содействие занятости» будет считаться реализованным, если до конца 2024 года будет создано 256,8 тысячи мест в яслях, так что половина пути уже пройдена.

В рамках проекта строятся новые детские сады. В частности, в Казани появился детсад «Ясам», его посещают 350 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из 18 групп имеются две группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра).

Примечательно, что дети с помощью современного интерактивного оборудования изучают русский, татарский и английский языки.

Кроме того, детский сад «ЯСам» стал одним из дошкольных учреждений Казани, где внедряется уникальный проект по раздельному сбору мусора. Важно, чтобы с ранних лет дети осознавали необходимость разделения отходов и через это берегли природу.



