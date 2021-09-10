В детских садах появились 170 тысяч новых мест для детей
Дошкольное образование в России становится доступнее с каждым месяцем благодаря нацпроекту «Демография». В частности, уже создано 169,9 тысячи новых мест в яслях для всех детей от полутора до трех лет вне зависимости от места проживания.
Проект «Содействие занятости» будет считаться реализованным, если до конца 2024 года будет создано 256,8 тысячи мест в яслях, так что половина пути уже пройдена.
В рамках проекта строятся новые детские сады. В частности, в Казани появился детсад «Ясам», его посещают 350 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из 18 групп имеются две группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития и расстройствами аутистического спектра).
Примечательно, что дети с помощью современного интерактивного оборудования изучают русский, татарский и английский языки.
Кроме того, детский сад «ЯСам» стал одним из дошкольных учреждений Казани, где внедряется уникальный проект по раздельному сбору мусора. Важно, чтобы с ранних лет дети осознавали необходимость разделения отходов и через это берегли природу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+18 341 / сут.
Умерли
191 тыс.+789 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 121 / сут.
- Суд отправил в колонию водителя грузовика, виновного в смерти военных в Подмосковье
- СМИ сообщили причину вызова посла США в МИД РФ
- ВЦИОМ выяснил, сколько россиян доверяют Путину
- В МИД РФ вызвали посла США
- Российский журналист бросил кепку в соведущего из-за спора о футболе
- В Госдуме раскритиковали идею отменить лимит на легионеров в РПЛ
- СМИ: боевики убили брата самопровозглашенного президента Афганистана
- На родину Деда Мороза запустят поезда из Москвы
- Компания Xiaomi блокирует свои смартфоны в Крыму
- Главу МЧС Евгения Зиничева похоронили в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru