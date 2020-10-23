В Депздраве Москвы назвали процент летальности от COVID-19 за пандемию

Летальность при заболевании COVID-19 в Москве за период пандемии составил 2,32%. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

Отмечается, что в этих 2,32% случаев коронавирус стал основной причиной смерти. В ведомстве добавили, что при учете всех случаев, где COVID-19 оказал влияние на состояние пациента – это 5%.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ было выявлено 17,3 тыс. новых случаев коронавируса, из них 5478 - в Москве.

Ранее в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно трудными. Он подчеркнул, что мир находится на критически важном перекрестке.

