В Депздраве Москвы назвали процент летальности от COVID-19 за пандемию
Летальность при заболевании COVID-19 в Москве за период пандемии составил 2,32%. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.
Отмечается, что в этих 2,32% случаев коронавирус стал основной причиной смерти. В ведомстве добавили, что при учете всех случаев, где COVID-19 оказал влияние на состояние пациента – это 5%.
По данным оперштаба, за минувшие сутки в РФ было выявлено 17,3 тыс. новых случаев коронавируса, из них 5478 - в Москве.
Ранее в пятницу гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что ближайшие несколько месяцев пандемии COVID-19 будут чрезвычайно трудными. Он подчеркнул, что мир находится на критически важном перекрестке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru