В День знаний пройдет всероссийская акция «Мой класс»

Акцию «Мой класс» в честь Дня знаний проведет Общественное телевидение России (ОТР).

Телеканал вместе со зрителями покажет, как начинается учебный год в российских регионах. Принять участие в акции «Мой класс» может любой: необходимо поделиться своими впечатлениями о Дне знаний и прислать яркие и трогательные фото с торжественных школьных линеек и первых уроков. ОТР покажет самые интересные кадры 1 сентября в программе «ОТРажение» и 3 сентября в эфире программы «ОТРажение Детям».

Телезрители могут прислать фотографии и видеосюжеты по электронной почте: action@ptvr.ru, а также по номеру WhatsApp: +7 925 762 44 48. Подробные условия акции опубликованы на сайте ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:РоссияШкольникиДень Знаний
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