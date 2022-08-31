В День знаний пройдет всероссийская акция «Мой класс»

Акцию «Мой класс» в честь Дня знаний проведет Общественное телевидение России (ОТР).

Телеканал вместе со зрителями покажет, как начинается учебный год в российских регионах. Принять участие в акции «Мой класс» может любой: необходимо поделиться своими впечатлениями о Дне знаний и прислать яркие и трогательные фото с торжественных школьных линеек и первых уроков. ОТР покажет самые интересные кадры 1 сентября в программе «ОТРажение» и 3 сентября в эфире программы «ОТРажение Детям».

Телезрители могут прислать фотографии и видеосюжеты по электронной почте: action@ptvr.ru, а также по номеру WhatsApp: +7 925 762 44 48. Подробные условия акции опубликованы на сайте ОТР.

