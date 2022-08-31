В День знаний пройдет всероссийская акция «Мой класс»
Акцию «Мой класс» в честь Дня знаний проведет Общественное телевидение России (ОТР).
Телеканал вместе со зрителями покажет, как начинается учебный год в российских регионах. Принять участие в акции «Мой класс» может любой: необходимо поделиться своими впечатлениями о Дне знаний и прислать яркие и трогательные фото с торжественных школьных линеек и первых уроков. ОТР покажет самые интересные кадры 1 сентября в программе «ОТРажение» и 3 сентября в эфире программы «ОТРажение Детям».
Телезрители могут прислать фотографии и видеосюжеты по электронной почте: action@ptvr.ru, а также по номеру WhatsApp: +7 925 762 44 48. Подробные условия акции опубликованы на сайте ОТР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,5 млн+46 321 / сут.
Умерли
384 тыс.+92 / сут.
Выздоровели
18,6 млн+39 054 / сут.
- В Кремле обвинили Европу в приостановке «Северного потока»
- Песков рассказал о подготовке участия Путина в ВЭФ
- Путин признал огромное влияние Горбачева на ход мировой истории
- В российских школах запретят использование мобильных телефонов на уроках
- Бельгия выступила против запрета на визы для граждан России
- Режим ЧС ввели в Чувашии из-за засухи
- В Раде предложили признать Белоруссию спонсором терроризма
- На юго-востоке Финляндии в пробах воздуха обнаружили радиоактивные изотопы
- На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации ВС России
- Тишковец предупредил о снеге 1 сентября в европейской части России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru