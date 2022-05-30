В День защиты детей Дед Мороз подарит посетителям «Острова Мечты» летний Новый год

Дед Мороз из Великого Устюга посетит «Остров мечты» 1 июня в 17:00 и подарит детям и взрослым летний Новый год, праздник будет приурочен ко Дню защиты детей. Об этом сообщила пресс-служба парка развлечений.

Отмечается, что гостей мероприятия ждет большая праздничная программа под самым большим в Европе куполом на площади Москва. Так, дети и их родители смогут рассказать Деду Морозу о своих самых заветных желаниях, сделать фото, а также принять участие в развлекательном квесте и мастер-классах.

Кроме того, по новогодней традиции гостей ждут подарки.

