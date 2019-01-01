В День ВМФ однофамильцы адмиралов ВОВ бесплатно посетят площадку боевой техники Музея Победы

В День Военно-морского флота, 28 июля, однофамильцам прославленных адмиралов времен Великой Отечественной войны предоставлена возможность бесплатно побывать на выставке боевой техники в Музее Победы на Поклонной горе. Это смогут сделать те, чьи фамилии совпадают с Николаем Кузнецовым, Сергеем Горшковым, Владимиром Касатоновым, Филиппом Октябрьским, Владимиром Трибуцем, Андреем Чабаненко и Николаем Харламовым.

Бесплатно пройти на открытую площадку можно будет также школьникам, студентам и курсантам военных вузов. Для посетителей музея организуют экскурсии «Оружие Победы». На них можно будет узнать об истории Военно-морского флота в годы войны, познакомиться с вооружением и боевой техникой 1940-х годов.

В полдень на площадке начнется концерт, в котором прозвучат песни военно-морской тематики. В два часа дня в кинотеатре «Поклонка» запланирован бесплатный показ картины «Адмирал Ушаков», посвященный российскому флотоводцу.

